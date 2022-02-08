Ковид убил 35-летнюю волгоградку

Смертей от ковида стало меньше. Фото: Иван МАКЕЕВ

На 8 февраля в Волгоградской области зарегистрированы 12 летальных исходов от коронавируса и его осложнений. Среди умерших от COVID-19 двое мужчин и 10 женщин. Самой старшей жертве исполнился 91 год, самой младшей – всего 35 лет, сообщили в оперштабе.

- 35-летняя женщина страдала хроническими заболеваниями пищеварительной системы, - рассказали в облздраве. - Две недели она находилась дома, за медпомощью не обращалась.

Когда волгоградке стало совсем плохо, он вызвала скорую. Врачи оценили ее состояние как крайне тяжёлое, помимо ковида и пневмонии у нее обнаружили хирургическую патологию. Спасти женщину врачи не смогли.

Из 12 умерших 8 человек проживали в Волгограде, двое в Котельниковском районе, по одному – в Ольховском и Фроловском. Всего с начала пандемии коронавирус убил уже 6075 жителей региона. При этом сейчас каждый день фиксируют уже более 1600 заболевших в день.