Ушел из жизни отец экс-мэра Волгограда Евгения Ищенко

Петр Ищенко скончался 8 февраля. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Экс-мэр Волгограда Евгений Ищенко 8 февраля сообщил о смерти своего отца Петра Ищенко. Отец бывшего градоначальника и бизнесмена скончался на 82-м году жизни. «Сегодня утром не стало моего папы, он был удивительно светлым и чистым человеком, поставьте друзья свечу за упокой души о. Петра», - написал бизнесмен на своей странице в Facebook.

Напомним, Петр Ищенко - полковник милиции, кандидат юридических наук. Много лет преподавал криминалистику в Высшей следственной школе. Но неожиданно в 2005 году решил принять сан и стал священником. Отец Петр служил в церкви Святой Троицы в хуторе Вертячий Городищенского района, пока она не сгорела.

- Он работал в Волгоградской академии МВД, написал докторскую диссертацию. Должен был уже защитить ее, как вдруг поехал по святым местам, в Оптину пустынь. И там один старец ему сказал: «Не твое это. Готовься к священничеству. А диссертацию оставь», - рассказывала об этом супруга Валентина Максимовна.

«Комсомольская правда» выражает глубокие соболезнования родным и близким Петра Ищенко.