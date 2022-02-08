Мокрый снег и ветер до 18 м/с: погода в Волгоградской области на 9 февраля

В среду в Волгограде и области пойдет мокрый снег Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Волгоградской области в ближайшую среду ожидаются дождь и снег. Местами в районах региона утром и днем пройдут сильные осадки, а также будут метель, туман, гололедно-изморозевые явления, налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в Волгоградском ЦГМС. В областном центре 9 февраля прогнозируют мокрый снег. Ветер южный, юго-восточный будет дуть со скоростью 7-12 м/с, по области 13-18 м/с.

В Волгоградской области температура воздуха ночью будет 0...-5º, днем -2...+3º. В Волгограде в ночь на среду ожидается -1...-3º, в дневные часы около 0º.