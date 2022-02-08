Волгоград
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
+1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество8 февраля 2022 12:48

Мокрый снег и ветер до 18 м/с: погода в Волгоградской области на 9 февраля

Местами ожидается снегопад
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
КомментироватьОставить комментарий(0)
В среду в Волгограде и области пойдет мокрый снег

В среду в Волгограде и области пойдет мокрый снег

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Волгоградской области в ближайшую среду ожидаются дождь и снег. Местами в районах региона утром и днем пройдут сильные осадки, а также будут метель, туман, гололедно-изморозевые явления, налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в Волгоградском ЦГМС. В областном центре 9 февраля прогнозируют мокрый снег. Ветер южный, юго-восточный будет дуть со скоростью 7-12 м/с, по области 13-18 м/с.

В Волгоградской области температура воздуха ночью будет 0...-5º, днем -2...+3º. В Волгограде в ночь на среду ожидается -1...-3º, в дневные часы около 0º.