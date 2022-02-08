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Общество8 февраля 2022 12:35

В горевшей школе в Волгограде начался ремонт

В школе № 56 Кировского района в выходные выгорел холл
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Пожар в школе случился в выходные.

Пожар в школе случился в выходные.

Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

После пожара в школе №56 Кировского района Волгограда 8 февраля начался ремонт, сообщили в городском департаменте по образованию.

- В помещениях второго и третьего этажа заново побелят потолки и покрасят стены. Наиболее пострадавший холл первого этажа будет введен в эксплуатацию позже – здесь предстоит заменить окна, двери, напольное покрытие, восстановить оборудование и т.д., - рассказали в мэрии.

Напомним, пожар в школьном холле случился вечером в субботу. На первом этаже выгорел полностью вместе с мебелью холл. Остальные этажи заволокли дымом. В этот момент в здании было два человека, одна из них – 68-летняя вахтер, сейчас в больнице. Школу закрыли, учеников пока перевели на дистанционное обучение. Официально – из-за карантина по ОРВИ. После ремонта возобновят занятие на 2 и 3 этажах школы.