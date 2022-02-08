В Волгограде Арбитражный суд признал законным штраф «Памяти» на 300 тысяч рублей

Арбитражный суд признал законным постановление УФАС о штрафе ритуальной организации Фото: Алексей БУЛАТОВ

Арбитражный суд Волгоградский области признал законным постановление регионального Управления Антимонопольной службы о штрафе ритуальной службы «Память». В УФАС обратился волгоградец с жалобой на завышенную стоимость на откоп родственной могилы. Антимонопольщики направили запрос в компанию, на который был получен отказ. Причиной стала «немотивированность» запроса, рассказали «КП-Волгоград» в УФАС по Волгоградской области.

- Такой отказ был расценён УФАС как непредставление сведений по запросу антимонопольного органа, ответственность за такое правонарушение предусмотрена ч. 5 ст. 19.8 КоАП РФ, в результате на ООО «СП Память» был наложен штраф в размере 300 тысяч рублей, - отметили в УФАС.

«Память» решила оспорить штраф и обратилась в суд. Арбитражный суд отказал ритуальной службе в удовлетворении иска и подтвердил законность штрафа в размере 300 тысяч рублей. В антимонопольном органе отметили, что это уже не первый случай привлечения «Памяти» к административной ответственности. Организация также не предоставляла информацию для рассмотрения жалобы гражданина о стоимости ритуальных услуг.