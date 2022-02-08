В Волгограде судят мать, заставившую дочь украсть алкоголь

Сотрудники следственного отдела по Кировскому району Волгограда передали в прокуратуру уголовное дело в отношении 41-летней матери, заставившей 15-летнюю дочь украсть в магазине бутылку алкоголя. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областного СУ СКР, преступление произошло в июне прошлого года. Женщина уговорила девочку на преступление.

- Действуя под влиянием матери, а также из чувства жалости к ней, девочка согласилась на ее просьбу, после чего совместно с сестрой похитила алкогольную продукцию, которую передала матери, - уточнили в ведомстве.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по двум уголовным статьям – «вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления» и «подстрекательство к краже». После того, как прокуратура утвердит обвинительное заключение, дело передадут в суд.