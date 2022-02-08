Дороги растаяли вместе со снегом: мэрия Волгограда начала латать ямы посреди зимы

Локальные дефекты устранят сейчас, а весной начнется полноценный ремонт дорог. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Волгоградцы ежеминутно жалуются на отвратительное состояние дорог после зимы: на проезжей части вместе со снегом сошел асфальт. Водители постоянно вынуждены объезжать огромные ямы, что создает аварийную ситуацию. Чиновники это тоже видят, и еще в январе начали делать ямочный ремонт буквально в снегопад, чем в очередной раз удивили горожан. В мэрии говорят, что технология восстановления дорог литым асфальтобетоном позволяет работать даже в минусовую температуру. Температура литой смеси – 200 градусов, ее заливают в ямы, предварительно очистив их от грязи и воды. Сейчас в городе активно продолжают устранять локальных дефектов дорожного покрытия – за последние дни ремонт выполнили уже на 20 улицах Волгограда.

Асфальт разрушился, по словам чиновников, не потому, что его плохо уложили, а из-за капризов погоды.

- Колебания температуры атмосферного воздуха с многократными переходами через нулевую отметку в сочетании с обильными осадками приводят к образованию на дорожном покрытии микротрещин, которые под воздействием многократных замерзаний талой воды, увеличиваются до значительных размеров, - объясняют в мэрии.

Чиновники говорят, что это временная мера. И когда наступит сухая и теплая весна, дороги отремонтируют нормально. Пока обезопасили проезд на улицах Кирова, 64-й Армии, Голубинской, Ленина, наб. 62-й Армии, Землячки, Танкистов и других участках. Еще ранее дорожники привели в порядок асфальт на ул. Вельботной, Комсомольской, Ангарской, пр. Героев Сталинграда, Третьей Продольной магистрали и других.