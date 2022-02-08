В Волгограде из-за густого тумана задерживаются авиарейсы

Фото: Международный аэропорт Волгограда

В Волгограде погода постоянно вмешивается в работу аэропорта. 8 февраля туман снова стал причиной задержки нескольких рейсов. Как рассказала «КП-Волгоград» ведущий специалист по связям с общественностью Международного аэропорта Волгограда Анастасия Голодова, в районе аэродрома ограничена видимость. Командиры воздушных судов авиакомпаний «Азимут» и «Red Wings», которые следуют из Ростова-на-Дону и Перми, приняли решение дождаться улучшения погоды в Волгограде в ростовском аэропорту «Платов».

- Горизонтальная видимость составляет на данный момент 600 метров, вертикальная - 60 метров. Вылет рейсов в Волгоград запланирован на 12.10 («Азимут») и 12.00 («Red Wings») - отметила собеседник «КП-Волгоград».

Рейс авиакомпании «Азимут» из Ростова-на-Дону должен был прилететь в 9.55. Теперь ориентировочное время прибытия в 13.00. На 13.40 перенесли обратный вылет в аэропорт «Платов». С 10.50 на 12.50 изменено время приземления самолета авиакомпании «Red Wings», который следует из Перми. Обратное отправление из «Гумрака» было изменено на 13.20. Задержится рейс из Уфы перевозчика «Азимут», который прилетит в 17.40, а не в 15.50. Из-за этого был перенесен вылет из Волгограда самолета в Ростов-на-Дону с 16.40 на 18.20. Другие рейсы в волгоградском аэропорту выполняются по расписанию.