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Происшествия8 февраля 2022 7:57

В Волгограде в массовом ДТП с участием автобуса пострадал водитель "ВАЗа"

Авария произошла в Кировском районе города-героя
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
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Водителя госпитализировали.

Водителя госпитализировали.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Вечером 7 февраля на улице Песчаной в Кировском районе Волгограда столкнулись сразу пять транспортных средств, в том числе пассажирский автобус. В больницу госпитализировали одного мужчину. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе регионального Главка МВД, ДТП случилось из-за 58-летнего водителя «ВАЗа», который выехал на полосу встречного движения.

Он ехал по улице Песчаной в сторону Лимоновой, где столкнулся с «Ладой Грантой». Та в свою очередь протаранила автобус «ЛиАЗ». Лихач на «Жигулях» также врезался в «Мазду».

- В результате ДТП водитель автомашины «ВАЗ» с травмой доставлен в медицинское учреждение, - уточнили в ведомстве.

Добавим, что в понедельник случилась еще одна авария с участием автобуса - на проспекте Дорожников в общественный транспорт врезалась 25-летняя водитель иномарки. Ее также госпитализировали.