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Общество8 февраля 2022 7:42

В Волгоградской области эпидпорог по ОРВИ среди взрослых превышен на 185%

За неделю количество обратившихся за медпомощью выросло на 56%
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
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Отмечается серьезный рост заболеваемости среди взрослого населения

Отмечается серьезный рост заболеваемости среди взрослого населения

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Эпидемиологическая обстановка в Волгоградской области остается сложной: на пятой календарной неделе 2022 года отмечается серьезный рост заболеваемости среди взрослого населения. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, эпидпорог превышен на 185%. Дети болеют реже, показатели находятся в пределах нормы. Случаев гриппа среди инфицированных не больше 0,01%.

- Интенсивный показатель заболеваемости ОРВИ всего населения составил за неделю 196,5 на 10 тысяч населения, выше недельного эпидпорога на 19%, - отмечают в надзорном ведомстве.

Из-за большого количества заболевших ОРВИ в поликлиниках огромные очереди. За неделю число обратившихся увеличилось на 56% по сравнению с прошлой неделей.