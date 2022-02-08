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Происшествия8 февраля 2022 7:05

Под Волгоградом в столкновении иномарок пострадали дети 5 и 7 лет

Также госпитализировали двух водителей
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
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В ДТП пострадали дети.

В ДТП пострадали дети.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

За минувшие сутки на трассах Волгоградской области произошло четыре аварии с пострадавшими. В одном из ДТП травмы получили дети дошкольного возраста – мальчики 5 и 7 лет. Дорожное происшествие спровоцировал 48-летний водитель «Джели Эмгрант». В 17.50 часов 7 февраля мужчина ехал по автодороге «Волгоград-Элиста» в Светлоярском районе региона. В какой-то момент он выехал на полосу встречного движения, видимо, для обгона. В итоге не успел вернуться на свою сторону, на полной скорости врезавшись в «Киа Рио».

- В результате ДТП водители автомашин, а также 5-летний и 7-летний пассажиры автомашины «Киа» с травмами госпитализированы, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Добавим, что 7 февраля инспекторы ГИБДД задержали 13 нетрезвых водителей, зафиксировали почти семьсот нарушений ПДД.