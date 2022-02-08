В Волгограде на замену кондукторам закупают валидаторы

Кондукторы останутся в прошлом. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Власти Волгограда планируют отказаться от кондукторов в общественном транспорте и заменить их валидаторами в салоне и у водителя. Обкатать бескондукторную оплату проезда решили в троллейбусах. Для начала МУП «Метроэлектротранс» закупает 80 терминалов. Начальная цена контракта – 10,2 миллиона рублей, сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на документы электронного аукциона.

В салоне троллейбусов появятся транспортный терминал водителя и стационарные валидаторы, которые установят на поручнях. Поставщик должен будет также установить и наладить систему бескондукторной оплаты проезда. Все оборудование должно работать от бортовой сети транспортного средства через стабилизатор. Итоги аукциона подведут 22 февраля. Поставить валидаторы должны будут в течение 25 дней, столько же отводится на установку оборудования и пуско-наладочные работы.