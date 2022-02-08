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Общество8 февраля 2022 6:54

В Волгоградской области избыток медицинского кислорода

Волгоградские предприятия поставляют его в соседние регионы
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
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Фото: Администрация Волгоградской области

Фото: Администрация Волгоградской области

В Волгоградской области в избытке производят медицинский кислород, который в том числе используется в стационарах для лечения пациентов с коронавирусом. Производством занимаются 4 предприятия, в сутки они изготавливают 326 баллонов газообразного и до 80 тонн жидкого медицинского кислорода, что в разы превышает потребность Волгоградской области, рассказали «КП-Волгоград» в администрации региона.

- В Волгоградской области нет недостатка медицинского кислорода — в регионе его производят гораздо больше, чем требуется нашим больницам и госпиталям, - отметила председатель комитета промышленной политики, торговли и ТЭК Волгоградской области Наталья Стрельцова.

Мощности по выпуску медицинского кислорода позволяют волгоградским предприятиям поставлять не только местным медицинским учреждениям, но и в другие регионы страны. Его получают Ростовская, Саратовская, Астраханская, Воронежская области, Ставропольский край, Дагестан и Калмыкия.

Напомним, в конце лета прошлого года в ковидарии при больнице №3 произошло временное отключение кислорода. К счастью, пациенты из-за перебоев не пострадали, системы быстро привели в порядок.