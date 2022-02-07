В Волгоградской области ученики 29 школ после карантина вернулись в классы

В Волгоградской области ученики 29 школ после карантина вернулись к занятиям Фото: Олег УКЛАДОВ

В феврале этого года больше сотни волгоградских школ закрылись на карантин по ОРВИ и COVID-19. Дети учились дистанционно. Сейчас образовательные учреждения стали постепенно возвращаться к работе в очном формате. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе комитета образования, науки и молодежной политики 7 февраля ученики 29 школ вернулись в классы. В настоящий момент полностью остаются закрыты по ОРВИ 61 школа, еще в отдельных классах 102 школ действуют ограничительные мероприятия. на карантине 2 садика и отдельные группы 15 детсадов.

Напомним, что школы и детсады закрывают на карантин в случае, если в детских коллективах более 20% заболевших.

- В образовательных организациях продолжают действовать традиционные меры профилактики: сохраняется режим утреннего фильтра (термометрия), регулярного обеззараживания воздуха, проветривания помещений, использования средств дезинфекции, - уточнили в ведомстве.