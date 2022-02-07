В Волгограде 8 февраля электричество отключат в двух районах

Электричество отключат в Дзержинском и Красноармейском районах Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Волгограде не приходит и дня без отключения электроснабжения в домах и квартирах горожан. Очередные коммунальные неудобства волгоградцев ждут 8 февраля. Во вторник без света останутся жители двух районов. Как рассказали «КП-Волгоград» в ресурсоснабжающей компании «Россети Юг - Волгоград», электричества не будет в Красноармейском и Дзержинском районах.

В Красноармейском районе с 10.00 до 17.00 обесточат 10-этажку №17 на улице 50 лет Октября. С 9.00 до 17.00 электричества не будет по адресам: ул. Мачтозаводская, 2а, 2б, 2-14; ул. Глубинная, 1а, 1-13, 2а, 2б, 2-14; ул. Лениногорская, 1а, 1б, 1-13, 2а, 2-16; ул. Перископская, 35-45, 44-46.

В Дзержинском районе с 9.00 до 17.00 без света оставят дома на трех улицах. Отключат электроснабжение на Ткачева, 15, 15а, 17, Рокоссовского, 42, 44, Двинской, 18, 20.