Из окна пансионата для престарелых выпал 83-летний волгоградец

мужчину пытались спасти, но он скончался в больнице от серьезных травм. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В больнице №25 Волгограда скончался 83-летний пенсионер, который проживал в пансионате для престарелых «Благодать» в Дзержинском районе. Как сообщили «КП-Волгоград» в экстренных службах, ранним утром 4 февраля мужчина пытался покинуть учреждение и в итоге упал с высоты второго этажа прямо на металлические леса, стоявшие под окнами. Он получил серьезные травмы, помимо этого у пенсионера были серьезные проблемы с сердцем.

Целые сутки врачи боролись за жизнь пациента, но 5 февраля он, к сожалению, скончался. Эту информацию подтвердили в пресс-службе облздрава. Причину смерти устанавливают.

Правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах гибели мужчины.