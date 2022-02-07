В «Роторе» полузащитника Олега Николаева перевели в дубль

Фото: СК "Ротор"

«Ротор» возобновляет тренировки в Турции после двух выходных дней. Третий сбор волгоградской команды пройдет, как и второй, в Белеке. В расположении сине-голубых произошли изменения. Тренерский штаб «Ротора» во главе с Артемом Куликовым решил отцепить от команды полузащитника Олега Николаева. Он вернулся в Волгоград, где будет тренироваться с молодежной командой.

Олег Николаев - единственный воспитанник волгоградского футбола в основном составе «Ротора». В заявке есть еще 2 волгоградца: 22-летний вратарь Никита Репин, которому еще не давал шанса ни один тренер сине-голубых, а также 22-летний полузащитник Николай Кузнецов, который в текущем сезоне провел только 2 матча. Ставка на своих воспитанников в «Роторе» явно не работает.

Остаются в расположении сине-голубых находившиеся на просмотре защитник Виталий Шахов, выступавший ранее за «Балтику», и полузащитник тбилисского «Локомотива» Имран Улад Омар. С футболистами в ближайшее время волгоградский клуб подпишет контракты.

Добавим, на третьем сборе в Белеке 12 февраля «Ротор» проведет контрольный матч. Соперником волгоградцев станет латвийский коллектив «Лиепая».