Из-за ковида Волгоградэнергосбыт приглашает волгоградцев в онлайн

Волгоградцы все чаще переходят на сервисы онлайн. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Суточный прирост заболевших коронавирусом в Волгоградской области бьет рекорды. В связи с этим Волгоградэнергосбыт сократил очный прием клиентов в офисах и переходит в онлайн формат обслуживания потребителей. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в пресс-службе предприятия. О том, какие абонентские участки закрыты, можно узнать на сайте.

Оплатить услуги, получить консультации волгоградцы могут дистанционно. Предлагается три способа: по телефону (8442) 96-07-03), в чатах Viber, Telegram, в справочном чате «Нужна помощь?» на сайте компании energosale34.ru.

- Статистика подписки на сервисы показывает двойной рост по сравнению с доковидным периодом. Судя по всему, пандемия и «удаленка» сделали привычным то, что еще вчера казалось экзотикой, - отмечают в пресс-службе компании. - Люди осознали: пути назад уже нет. Поэтому всем очевидно – чем раньше мы перейдем на «цифру» с помощью гаджетов, тем лучше и комфортнее освоимся в новых условиях.