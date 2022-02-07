Рассмотрение иска экс-главного тренера «Ротора» Дмитрия Хохлова к Facebook вновь перенесли

Фото: СК "Ротор"

В Солнцевском районном суде Москвы снова перенесли рассмотрение иска бывшего главного тренера «Ротора» Дмитрия Хохлова к Facebook. Бывший наставник волгоградской команды хочет получить компенсацию от социальной сети в размере 150 миллионов рублей за блокировку публикаций с упоминанием его фамилий. Заседание суда 7 февраля было перенесено на 2 недели в связи с истребованием доказательств, сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на картотеку суда. Новая дата рассмотрения иска – 21 февраля.

Отметим, Дмитрий Хохлов судится с Facebook, который блокирует публикации, в которой фигурирует его фамилия, а написавших их пользователей отправляет в бан. Сам бывший футболист сборной России социальными сетями не пользуется. О том, что у Facebook особенное отношение к фамилии Хохлов, экс-главный тренер «Ротора» узнал от друзей. Поэтому он решил обратиться в суд с иском на 150 миллионов рублей. Как рассказал Дмитрий Хохлов после судебного заседания 7 февраля, у социальной сети модераторы находятся на территории Украины, которые расценивают его фамилию как оскорбление народа.

- Есть имя, на которое я очень долгое время работал, мне обидно, что его фактически стирают. Кто-то в шутку или нет предлагает сменить фамилию, для меня это неприемлемо, - рассказал экс-наставник «Ротора» телеканалу «Звезда».

Первое рассмотрение дела должно было состояться еще в октябре, но оно перенеслось из-за неявки представителя компании Марка Цукерберга. Теперь же его соцсеть представила множество возражений, с которыми Дмитрию Хохлову и его адвокату предстоит ознакомиться до 21 февраля.