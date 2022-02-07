Волгоградский таксист украл из кошелька клиентки 32 тысячи рублей

На мужчину могут возбудить уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На 22-летнего таксиста из Волгоградской области могут завести уголовное дело – он обокрал клиентку. Молодой человек вытащил из кошелька 27-летней девушки 32 тысячи рублей наличными. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе областного Глава МВД, пассажирка случайно выронила аксессуар с деньгами в машине.

- Заявительница сообщила, что ночью вызвала такси, чтобы добраться из Волжского в Среднюю Ахтубу. По прибытию на место она обнаружила пропажу кошелька с денежными средствами в сумме 32 тысячи рублей и сразу же обратилась в полицию, - рассказали в ведомстве.

Парень не просто вытащил деньги, но и к моменту прихода полиции успел их потратить. Видимо, не знал, что нарушил закон, а именно уголовную статью «Кража». Вопрос о возбуждении уголовного дела решается.