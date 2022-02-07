Под Волгоградом скончался хирург Владимир Романов

На 67-м году жизни скончался Владимир Иванович Романов. Фото: облздрав

Бывший главный врач Еланской ЦРБ, врач-хирург Владимир Романов скончался 6 февраля. Медик ушел из жизни на 67-м году, в районной больнице он проработал почти 40 лет. Печальную новость сообщили 7 февраля в комитете здравоохранения Волгоградской области.

- Владимир Романов проявил хорошие организаторские способности, с полной ответственностью относился к своим обязанностям. Принимал активное участие в общественной жизни коллектива, - рассказали в облздраве.

Уроженец Котельниково Владимир Романов после школы окончил Волгоградский мединститут. После интернатуры пришел в Еланскую райбольницу. С 1979 по 2003 годы работал хирургом, затем семь лет был заместителем главного врача по медицинской части.

- Под его руководством улучшилась работа КИЛИ, комиссии ВБИ, - отмечают в региональном комитете здравоохранения.

С 2010 по 2013 год Владимир Романов был главврачом Еланской ЦРБ, после еще пять лет работал врачом-хирургом в поликлинике. Был награжден знаком «Отличник здравоохранения».

Редакция «Комсомольской правды» выражает соболезнования родным и близким, друзьям и коллегам Владимира Ивановича.