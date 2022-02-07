Под Волгоградом мужчина убил соседа, гулявшего по его двору

Следком возбудил уголовное дело Фото: Олег ЗОЛОТО

33-летний житель города Суровикино Волгоградской области подозревается в убийстве 43-летнего соседа за то, что тот без разрешения гулял по его участку. Конфликт случился 6 февраля в частном секторе. Мужчины выпили и стали выяснять отношения. Агрессор принялся высказывать претензии, что сосед регулярно и без спроса заходит в его двор. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по региону, после этого произошло избиение.

- В процессе выяснения отношений подозреваемый стал наносить соседу неоднократные удары кулаками по различным частям тела. Затем 43-летний мужчина направился по месту своего жительства, где спустя некоторое время скончался от внутреннего кровотечения, - уточнили в ведомстве.

На подозреваемого возбудили уголовное дело по статье 111 УК РФ. Его взяли под стражу, расследование продолжается.