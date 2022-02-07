В Волгоградской области растет число госпитализаций с коронавирусом

В инфекционные госпитали с коронавирусом ежесуточно попадают по 400 пациентов Фото: Екатерина СИМОХИНА

Ухудшающаяся ситуация с коронавирусом в Волгоградской области стала главной темой оперативного совещания, которое в формате видеоконференции провел губернатор Андрей Бочаров. За прошлую неделю ковидом заболели более 10 тысяч человек. В инфекционные госпитали поступает по 400 и более волгоградцев в сутки, из них 20% - дети и подростки. В реанимациях врачи борются за жизни 328 человек, что составляет порядка 10% от общего числа госпитализированных. Возросли цифры и по ПЦР-тестированию на COVID-19.

- Количество ежедневных исследований на коронавирусную инфекцию приблизилось к 20 тысячам в сутки. А начинали мы, напомню, с двух - трех тысяч исследований в день. Объем инфекционного коечного фонда, развернутого на территории Волгоградской области, и плановый резерв инфекционных коек соответствуют складывающейся в регионе санитарно-эпидемиологической обстановке. При этом, что очень важно, в Волгоградской области продолжается оказание плановой медицинской помощи, - отметил губернатор Андрей Бочаров.

Продолжает работать под огромными нагрузками амбулаторно-поликлиническая сеть региона. Ежесуточно обращается по 11 тысяч человек, у которых симптомы ОРВИ. В связи с продолжающимся ростом заболевших на оперативном совещании был поставлен ряд задач. Среди них сохранение контроля за соблюдением антиковидных мер в образовательных учреждениях, общественных местах, в транспорте, на предприятиях. Планируется разработка и внедрение механизмов дистанционного взаимодействия медиков с родителями детей, находящихся на амбулаторном лечении. В инфекционных госпиталях продолжат увеличивать число коек для взрослых и детей.

Также среди задач - прохождение жителями вакцинации и ревакцинации от коронавируса, в том числе среди детей. Уже привились от ковида более 1,5 миллиона волгоградцев – это 94% от плана минздрава РФ для Волгоградской области.