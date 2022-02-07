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Общество7 февраля 2022 8:25

Свалка в санатории под Волгоградом нанесла ущерб почве на 139 миллионов

Земельный участок арендует московская организация
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
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Фото: пресс-служба Межрегионального управления Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям

Фото: пресс-служба Межрегионального управления Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям

Сотрудники Межрегионального управления Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям нашли на территории санатория «Дубовка» огромную свалку. На участок, который является особо охраняемой природной территорией регионального значения, сбрасывали строительный мусор. Общая площадь захламленных земель – порядка тысячи квадратных метров, а объем отходов – почти две тысячи кубометров. Эксперты ЦЛАТИ уже установили, что количество нефтепродуктов в почве в 53 раза превышает норму. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе надзорного ведомства, ущерб составил 139 миллионов рублей.

- Деятельность на указанном земельном участке, в соответствии с договором аренды, осуществляет ООО «ФортРивьера». Организация зарегистрирована в Москве, - уточнили в Росприроднадзоре.

К расследованию подключились сотрудники МВД и природоохранная прокуратура. Правоохранители выясняют, имеет ли место уголовное преступление по статьям 246, 247, 254 УК РФ.

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