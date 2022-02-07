В волгоградском облздраве рассказали о состоянии найденной в подъезде 17-летней девушки

В больницу девушка попала в тяжелом состоянии Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгоградской области медики спасают 17-летнюю девушку, которую 2 дня назад нашли без сознания в одном из подъездов в Волжском. Прохожие вызвали скорую помощь, которая увезла несовершеннолетнюю в больницу. Пациентка находилась в реанимации в тяжелом состоянии. Однако теперь наблюдается положительная динамика. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в комитете здравоохранения Волгоградской области. 7 февраля ее перевели в плату.

- Состояние с положительной динамикой, переведена в токсикологическое отделение, лечение продолжено, - отметили в облздраве.

По какой причине волжанка была без сознания на лестничной клетке в подъезде многоквартирного дома, не уточняется.