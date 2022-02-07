В магазинах Волгограда продавали жидкость для вейпов с высокой дозой никотина

В двух магазинах волгоградского ТРК продавались вейпы с запрещенным уровнем никотина Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Волгограде специалисты Роспотребнадзора нашли опасные для здоровья электронные сигареты с превышением нормы никотина. Продукция не соответствовала обязательным требованиям в ТРК «Мармелад» в магазине «Joyeshop», принадлежащем ИП Асайши В.И., и в магазине «STANISLAW» предпринимателя ИП Горбачев В.Н. Для проверки были отобраны образцы электронных персональных испарителей и жидкостей для них, рассказали «КП-Волгоград» в Управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области.

В Испытательном центре табака и табачных изделий ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт табака, махорки и табачных изделий» было установлено, что вейпы не соответствует требованиям.

- В продукции, находившейся в продаже у ИП Асайши В.М., обнаружено содержание никотина 54 мг/см3, что больше рекомендованного 20 мг/мл на 34 мг/см3) и в продукции, находившейся в продаже у ИП Горбачева В.Н., обнаружено содержание никотина 27 мг/см3, что больше рекомендованного 20 мг/мл на 7 мг/см3. – отметили в ведомстве.

Предприниматели должны прекратить продажу опасный жидкостей и электронных сигарет. Также им грозит административная ответственность.