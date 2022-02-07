Пьяный волжанин на «Ладе» врезался в дерево и попал в больницу

Водитель сел за руль пьяным. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Накануне, 6 февраля, на магистралях Волгоградской области произошло две аварии, в которых пострадали люди. В обоих случаях медицинская помощь потребовалась лихачам. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе регионального Главка МВД, в больницу госпитализировали 27-летнего водителя «Лады Весты» - житель Волжского протаранил бордюр и дерево. К тому же оказался сильно пьян.

- Двигаясь по улице Заводской со стороны Советской в сторону Карбышева, напротив дома № 45 «Д» не справился с управлением и допустил наезд на бордюрный камень с последующим наездом на дерево, - уточнили в ведомстве.

Инспекторы ГИБДД выявили 10 нетрезвых автомобилистов, а также зарегистрировали 679 нарушителей ПДД.