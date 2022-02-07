Астраханские таможенники изъяли из магазинов Волгограда крупную партию фальшивых аксессуаров Apple

Фото: пресс-служба Астраханской таможни.

Наушники, ремешки, адаптеры, камеры, шнуры и прочие аксессуары популярного бренда Apple выявили сотрудники Астраханской таможни в двух магазинах Волгограда. Все эти товары оказались контрафактом. Крупную партию в количестве 1703 единиц изъяли. Об этом «КП-Волгоград» сообщила пресс-секретарь Астраханской таможни Татьяна Полякова.

В одной из торговых точек даже предлагали услуги ремонта айфонов. Понятно, что запчасти были тоже не оригинальными. Никаких документов, подтверждающих подлинность товаров, у владельцев не нашлось.

- В представительстве «Apple» подтвердили, что предприниматели не обращались за разрешением на использование товарного знака. Правообладатель оценил размер причинённого ущерба на сумму более 5,3 миллиона рублей, – отмечает заместитель начальника Астраханской таможни Александр Гурин.

Полиция Волгограда возбудила уголовное дело («Незаконное использование средств индивидуализации товаров)».