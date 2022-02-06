Снег, туман, днем +2: погода в Волгоградской области 7 февраля

В регионе потеплеет до +2 градусов. Фото: Юлия Данильченко

С понедельника, 7 февраля, в Волгоградской области дневные температуры достигнут 0...+2 градусов. Об этом «КП-Волгоград» сообщили синоптики регионального Гидрометцентра. При этом ночью будут морозы – от -2...-7º до -12º. Так что будет гололед. Согласно прогнозу, ожидаются осадки в виде снега. В некоторых районах региона – метель. Возможен туман. Ветер западный и довольно сильный – от 3 до 14 метров в секунду.

В Волгограде 7 февраля также будут перепады температур – ночью до -6º, а днем +2. Осадки выпадут, но незначительные. Синоптики обещают переменную облачность.