За сутки COVID-19 убил 5 мужчин и 4 женщин из Волгоградской области

Статистика смертности коронавиурса с каждым днем растет. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 6 февраля, зарегистрировано 9 летальных случаев от новой коронавирусной инфекции в Волгоградской области. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в оперативном штабе региона. Среди жертв – 5 мужчин (45, 58, 67, 70, 71 года) и 4 женщины (79, 80, 85, 88 лет). всего же с начала пандемии ковид унес жизни 6055 человек.

По статистике пятеро умерших проживали в Волгограде, по одному в Волжском, а также Городищенском, Палласовском, Светлоярском районах.

Сегодня рекордный прирост заболевших – 1473 пациента получили положительные тесты на ковид. Они лечатся амбулаторно и стационарно, всего терапию проходят порядка 14 тысяч человек.