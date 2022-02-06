В Волгограде после пожара на ремонт закроют школу №56

В школе начнется ремонт, а пока детей отправили на карантин. Фото: Олег УКЛАДОВ

С понедельника, 7 февраля, школу №56 в Кировском районе Волгограда закроют. Такое решение приняли на заседании оперативного штаба, сообщили в мэрии города-героя. Причины две. Накануне в учебном заведении случился пожар, пострадала женщина-вахтер. В связи с этим на первом этаже будут делать ремонт. Вторая причина – карантин.

- С 7 февраля в МОУ СШ №56 вводится карантин по показателям заболеваемости ОРВИ (30 % от общего числа обучающихся). Обучение для учащихся всех классов будет проходить с использованием дистанционных технологий, - уточнили в администрации.

Как только карантин закончится, дети вернутся в школу, занятия организуют на 2 и 3 этажах, пока в остальной части здания будут идти ремонтные работы.