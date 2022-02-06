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Происшествия6 февраля 2022 9:54

В Волгограде загорелись складские помещения: есть пострадавший

Сотрудники ГУ МЧС оперативно затушили огонь
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
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Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области.

Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области.

Утром в воскресенье на улице Жигулевской в Дзержинском районе Волгограда загорелись складские помещения. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе областного ГУ МЧС, пострадал мужчина.

Звонок на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступил в 10.23 часов 6 февраля. Огонь охватил здание №17 на большой площади – около ста квадратных метров. На место выехал 1 пожарно-спасательный отряд ФПС города-героя. Очаг ликвидировали оперативно, уже в 11.03 пожар ликвидировали.

Личность пострадавшего мужчины устанавливается. Его госпитализировали. Напомним, за последние сутки в огне пострадали два жителя региона. Накануне горели школа и квартира. Волгоградцев настоятельно призывают соблюдать правила пожарной безопасности (в случае ЧП звонить по номеру 112).

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