В Волгограде загорелись складские помещения: есть пострадавший

Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области.

Утром в воскресенье на улице Жигулевской в Дзержинском районе Волгограда загорелись складские помещения. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе областного ГУ МЧС, пострадал мужчина.

Звонок на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступил в 10.23 часов 6 февраля. Огонь охватил здание №17 на большой площади – около ста квадратных метров. На место выехал 1 пожарно-спасательный отряд ФПС города-героя. Очаг ликвидировали оперативно, уже в 11.03 пожар ликвидировали.

Личность пострадавшего мужчины устанавливается. Его госпитализировали. Напомним, за последние сутки в огне пострадали два жителя региона. Накануне горели школа и квартира. Волгоградцев настоятельно призывают соблюдать правила пожарной безопасности (в случае ЧП звонить по номеру 112).