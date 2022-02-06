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Общество6 февраля 2022 9:29

В Волгоградской области от ковида привили 1174 подростка

Вакцинацию от коронавируса прошли 1,5 млн жителей Волгоградской области
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
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Порядка 1,5 млн волгоградцев прошли вакцинацию.

Порядка 1,5 млн волгоградцев прошли вакцинацию.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

1174 подростка из Волгоградской области вакцинировались от новой коронавирусной инфекции. Всего полную иммунизацию прошли 1 502 636 жителей. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в пресс-службе администрации региона. Порядка 1833 тысяч доз (из них 1440 комплектов для детей) вакцины поступили в прививочные пункты на сегодняшний день.

- Вакцинация несовершеннолетних от 12 до 17 лет осуществляется на добровольной основе по письменному согласию родителей или самих подростков, которое могут подписывать документ самостоятельно с 15 лет, - напомнили в облздраве.

Желающих немало: согласие на вакцинацию подписали родители порядка 8 тысяч подростков, все они стоят в листе ожидания. Партию «Спутника М» обещают поставить в регион уже в ближайшее время.

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