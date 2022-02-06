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Происшествия6 февраля 2022 8:19

В Волгограде лихач на «семерке» протаранил ЛЭП и попал в больницу

Его личность устанавливают
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
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Водитель попал в больницу.

Водитель попал в больницу.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

ДТП произошло в Дзержинском районе Волгограда ночью 5 февраля на улице Исторической: «семерка» на полной скорости врезалась в столб линии электропередач. Удар был такой сильный, что белая легковушка сложилась пополам. Находившийся мужчина лишь чудом выжил. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по региону, личность его так и не установили, этим занимаются правоохранительные органы.

- Водитель, двигаясь по улице Исторической со стороны проезда Аптечного в сторону Землячки, напротив дома №124 совершил наезд на ЛЭП №25, - уточнили в областном Главке МВД.

Водителя госпитализировали с различными травмами.

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