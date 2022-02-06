Под Волгоградом в ДТП с КамАЗом пострадали женщина и ребенок

Пострадавших госпитализировали. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки, 5 февраля, на трассах Волгоградской области произошло три аварии с пострадавшими. В одном случае под колеса автомобиля попал пешеход, еще в одном дорожном происшествии травмы получил водитель, а в третьем – мужчина на легковушке протаранил грузовик. ДТП случилось с 21.30 часов в Урюпинском районе. 65-летний мужчина за рулем «Форд Фокус» на 15-ом километре магистрали «Урюпинск-Дубовский-Алексеевская» потерял управление и выехал на полосу встречного движения, где протаранил КамАЗ.

- В результате ДТП две пассажирки автомашины «Форд Фокус»: 34-летняя женщина и 13-летняя девочка с различными травмами доставлены в больницу, - сообщили «КП-Волгоград» с пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Также за сутки в больницу увезли пешехода и водителя. Их личности устанавливают.