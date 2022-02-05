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Общество5 февраля 2022 15:28

В Волгограде 6 февраля обесточат дома на двух улицах

В списке адресов на отключение электричества на 6 февраля 2022 указаны дома Советского района Волгограда
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Электричество отключат ранним утром.

Электричество отключат ранним утром.

Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Волгограде утро воскресенья жители двух улиц проведут без света. В списке адресов на отключение электричества на 6 февраля 2022 на этот раз указаны дома Советского района Волгограда. Оставят горожан без электроснабжения всего на несколько часов из-за плановых работ, сообщили в «Россети Юг».

Запланированы отключения электричества 6 февраля 2022 на двух улицах в поселке Горная Поляна – имени Маргариты Агашиной и Окунева. Ранее эти улицы уже фигурировали в списках. Обесточить дома планируют с 5 до 11 часов утра, так что те, кто долго спит по выходным, могут этого и не заметить.

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