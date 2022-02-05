После крепких морозов в Волгоград снова придет оттепель

Погода остается неустойчивой. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В ночь на воскресенье, 6 февраля 2022, в Волгограде и области ожидаются крепкие морозы до минус 20 градусов, но уже в начале рабочей недели снова придет оттепель. В ближайшие три дня жителей региона ждут очередные температурные качели. Какой будет погода в Волгограде и области 6, 7 и 8 февраля 2022 года, рассказали синоптики Волгоградского ЦГМС.

В ночь на 6 февраля в Волгограде подморозит, термометры покажут до минус 9 – 11 градусов. Днем будет гораздо теплее – минус 3-5 градусов. Снега в воскресенье синоптики не прогнозируют. А вот в ночь на понедельник, 7 февраля, в городе снова пойдет небольшой снег. Ночью температура опустится до мину 5 градусов, днем будет около 0º. Вторник 8 февраля будет туманным, на улице немного потеплеет – ночью 3-5 градусов мороза, днем от нуля до +2 градусов. В любом случае постоянным спутником волгоградцев в эти дни будет гололед.

В Волгоградской области разброс температур будет еще больше. В ночь на воскресенье ударит мороз до -20 градусов, днем будет легкий минус, а в отдельных северных районах подморозит до минус 6-9 градусов. 7 февраля регион накроет метель, ночью температура будет разниться от -2 до -12 градусов, днем будет от -3 до +2 градусов. Вторник принесет гололед, туман, снег и дождь, также ветер с порывами до 16 м/с в отдельных районах. Температура ночью будет колебаться от нуля до -10 градусов, днем будет от минус 2 до плюс 3.