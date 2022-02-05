В Волгограде от ковида умерли мужчины 40 и 43 лет

В ковидных госпиталях продолжают умирать молодые. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Коронавирус и его осложнения продолжают убивать не только пожилых, но и молодых волгоградцев. За последние сутки печальную статистику в Волгоградской области пополнили 12 летальных исходов. Среди умерших сразу 10 женщин в возрасте от 52 до 87 лет, а также двое мужчин – оба молодые, им было всего 40 лет и 43 года, сообщили в оперштабе.

- 40-летний мужчина страдал хроническими заболеваниями эндокринной и выводящей систем, у 43-летнего волгоградца было сразу несколько хронических заболеваний, в том числе инфекционное, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе облздрава.

Среди умерших 8 человек проживали в Волгограде, по одному – в Котельниковском и Ленинском, Суровикинском и Фроловском районах области. Всего пандемия унесла жизни 6046 волгоградцев.

На 5 февраля ковид поставил очередной рекорд заболеваемости. Больше всего заразившихся в крупных городах – Волгограде (355) и Волжском (202). Среди районов области, где выявили заболевших, лидируют Михайловский (93), Котовский (65) и Жирновский (59) районы. Ковидных прибавилось во всех муниципалитетах.