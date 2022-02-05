Волгоградская область теряет население

С каждым годом в регионе все меньше жителей. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Население Волгоградской области стремительно уменьшается. На начало года в регионе проживали 2 миллиона 446 тысяч человек. За последний год население сократилось на 28 тысяч человек, с 2015 года – на 111 тысяч. Данные о численности населения на 1 января 2022 года и в среднем за 2021 год опубликовал Росстат.

При этом в городах региона проживают 1 миллион 899 тысяч человек и лишь 547 тысяч волгоградцев живут на селе. В среднем в течение 2021 года в Волгоградской области проживали 2,46 миллиона человек, среди которых более 1 миллиона 907 тысяч - городские жители.

Только за счет резкого роста смертности за прошедший 2021 год область потеряла 46,6 тысячи человек. При этом родились в регионе всего 19,5 тысячи детей. Естественная убыль населения составила более 27 тысяч человек. Уехали в другие регионы в поисках лучшей доли на тысячу волгоградцев больше, чем переехали в область из других субъектов и из-за рубежа.