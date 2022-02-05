Из-за ревности сожгла сено соседки жительница Волгоградской области

61 рулон сена сгорел в результате поджога. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Каких только глупостей не делают люди из-за ревности. Так, 50-летняя жительница Киквидзенского района Волгоградской области приревновала мужа к соседке. И хотя те отрицали вину, женщина решила отомстить. Теперь за поджог более 18 тонн соседского сена ей грозит до 5 лет тюрьмы, сообщили в региональном главке МВД.

- Всего огнем было уничтожено более 18 тонн сена, сложенные в 61 рулон. Ущерб составил более 30 тысяч рублей. За содеянное злоумышленнице грозит наказание до 5 лет лишения свободы, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Как установили полицейские, 9 ноября 2021 года 50-летняя селянка отправилась к 55-летней соседке для выяснения отношений. Женщина заподозрила, что сожитель ей с той изменил. Женщины поругались и разошлись по домам. Но после ревнивица вернулась к дому «разлучницы» со спичками и подпалила рулон сена. Хозяйка заметила огонь, вызвала пожарных. На помощь ей пришли другие соседи, но рулоны сена вспыхивали один за другим, пока не сгорели.

Следователи завершили расследование уголовного дела об умышленном уничтожении чужого имущества. И, хотя женщина уже возместила ущерб соседке, она все же пойдет под суд.