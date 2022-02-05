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Происшествия5 февраля 2022 10:39

Волгоградец перевел мошенникам «из банка» более 4 млн рублей

Мужчину развели, сообщив о попытке оформления кредита
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Сотрудники банка никогда не просят перевести деньги.

Сотрудники банка никогда не просят перевести деньги.

Фото: Наталия НЕЧАЕВА

Жители Волгограда и области продолжают попадаться на удочку телефонных мошенников, которые представляются служащими банков. На днях мужчина из Фроловского района перевел на счета аферистов более 4 миллионов рублей, поверив в историю о том, что на него хотят незаконно повесить кредит, сообщили в полиции региона.

- Чтобы обезопасить счета, мужчину убедили перевести свыше 4 миллионов рублей в «безопасную ячейку», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

К сожалению, этот случай далеко не единственный. Полицейские расследуют уголовные дела и напоминают, что вам никогда не будут звонить из банка и запрашивать данные, просить перевести средства. А если вы сомневаетесь, позвоните в банк сами.