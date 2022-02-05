В Волгограде водитель без прав сбил пешехода и скрылся

Кадр оперативного видео. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В половине четвертого вечера в эту субботу на улице Рыкачева в Тракторозаводском районе Волгограда машина сбила 56-летнюю женщину. Пешеход переходила дорогу на «зеленый» сигнал светофора и в итоге оказалась в больнице. Водитель с места ДТП сбежал. Как потом выяснили сотрудники ГИБДД, 26-летний мужчина был лишен прав за пьяную езду, сообщили в региональном главке МВД.

- Со слов водителя, он уехал с места ДТП потому, что испугался, так как не имеет водительского удостоверения. Установлено, что мужчина лишён права управления за нетрезвое вождение, - рассказали в ведомстве.

По предварительным данным, 26-летний водитель за рулем ВАЗ-2110 поворачивал налево напротив дома №46 на улице Ополченской. Женщина-пешеход в тот момент переходила проезжую часть по «зебре» на разрешающий сигнал светофора. Она получила серьезные травмы, с места ДТП волгоградку увезли в больницу. Сначала в одном из дворов на Красном гаишники обнаружили брошенную машину, а затем в Ворошиловском задержали и скрывшегося после ДТП водителя.

- Ему грозит крупный штраф и административный арест, - сообщили в пресс-службе полиции.