В Волгограде вновь «заминировали» торговые центры

"Мармелад" эвакуировали после сообщений об угрозе. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Утром в субботу, 5 февраля 2022, некоторые волгоградцы не смогли попасть в торговые центры. Сразу несколько ТРК и ТРЦ получили сообщения о минировании. Известно, что информация об угрозе поступила в ТРК «Мармелад» и «Пирамида», ТЦ Ворошиловский и ТЦ Цитрус на Семи Ветрах, и в другие торговые моллы Волгограда. Персонал и немногочисленных с утра посетителей вывели на улицу, здания обследовали, сообщают очевидцы.

- «Мармелад» эвакуировали. Приехали скорые и пожарные. Люди ждут на улице, - рассказали очевидцы произошедшего «КП-Волгоград».

Спустя какое-то время всех запустили в торговый центр, так как ничего вызывающего опасения снова не нашли.

Напомним, волна лжеминирований охватывает Волгоград не в первый раз. В январе много раз из-за сообщений эвакуировали школы. Оказалось, что их рассылали по заказу 16-летнего волгоградца от имени его знакомого, которого парень решил подставить из-за девушки. Теперь подростку грозит до 8 лет тюрьмы.