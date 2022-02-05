Более тысячи соотечественников переехали в 2021 году в Волгоградскую область

920 соотечественников получили паспорт РФ. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В 2021 году в Волгоградскую область из-за рубежа переехали 1072 соотечественника. Чаще всего они оседают в крупных городах – Волгограде, Волжском, Камышине, а также в расположенных по близости районах - Городищенском и Среднеахтубинском, Дубовском и Светлоярском, сообщили в региональном комитете по труду и занятости населения.

- В 2021 году 360 участников программы получили единовременную помощь на жилищное обустройство, 22 соотечественника повысили свою квалификацию или прошли обучение для дальнейшей адаптации на рынке труда, - рассказали в ведомстве.

В целом за время действия госпрограммы регион принял более 18 тысяч соотечественников из-за рубежа. Участники программы могут работать, вести бизнес, учиться, получать соцподдержку и компенсационные выплаты, в том числе подъемные на обустройство и обучение, а также оформить российское гражданство в упрощенном порядке. В прошлом году воспользовались такой возможностью 920 соотечественников.