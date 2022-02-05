Жителей двух районов Волгограда оставили без света 5 февраля

Электричества не будет до самого вечера. Фото: Евгения ГУСЕВА

В эту субботу жители двух районов Волгограда вновь остались без света и возможности воспользоваться электроприборами из-за плановых работ на электросетях. В числе коммунальных страдальцев оказались обитатели более десятка улиц. В списке адресов на отключение электричества на 5 февраля 2022 указаны дома Кировского и Красноармейского районов Волгограда, сообщили «Россети Юг».

В Кировском районе до 17 часов обесточили дома на улицах Астраханская, №15-25, 18-30, 29-53, 36-56, Барбарисовая, №1-37, 2-52, Братская, №5-33, Декабристов, №4-18, Добролюбова, №35-49, Достоевского, №1-13, 8-14, 19-47, 18-40, Кирова, 50, 62, Луначарского, №1-21, 2-22, Молодежная, №11-15, 2-30, Ильмовая, 3, 4, Ореховая, 2, Песчаная, №2, 6-80, Ромена Роллана, №8-18, Розовая, 3-7, 2-6, 10а, Сенная, №1-17, Травяная, 1-71, 2а-4, 75-77, 6-16, Тополевая, 15, Фиалковая, 1-3, 2, Чернышевского, дома №1-19, 4а-22, Шевченко, №3-27, 4-30, а также в переулках Ключевой, №33 и 35, и Достоевского, №4-14, 7-9.

И в самом южном Красноармейском районе оставили без света жителей улиц Адмирала Макарова, №1б-9а, 2а, 2в, Новопортная, №1а, 1-35, 35а, Тросовая, №13, 20, а также переулков Подгорный, №21-23, 16-44, Тросовый, №2, 2а, п.Нагорный, 8, 9, 11. Продлятся отключения также до 17 часов.