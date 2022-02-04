«Ротор» во второй раз за день сыграл вничью

Фото: СК "Ротор"

«Ротор» на сборе в Анталье провел второй контрольный матч за день. Вечером 4 февраля команда из Волгограда сыграла вничью с болгарской «Марицей», которая выступает во втором по значимости дивизионе страны. После первого тайма подопечные Артема Куликова вели со счетом 2:0, голами отметились находящийся на просмотре Имран Улад Омар и Исламитдин Абдуллаев. Но после перерыва болгарские футболисты смогли ответить своими двумя результативными ударами. Итог – 2:2.

«Ротор» провел матч одним составом без замен. В числе игравших был тренер волгоградской команды Евгений Алдонин. 42-летний специалист провел игру в центре защиты и уже не в первый раз выступает в качестве футболиста в спаррингах на сборах волгоградской команды. Кроме авторов забитых мячей и Алдонина в составе сине-голубых играли Дмитрий Терновский, Сергей Макаров, находящийся на просмотре Виталий Шахов, Сергей Слепов, Тургай Мохбалиев, Игорь Школик, Николай Кипиани, Сергей Серченков. По ходу второго тайма прямую красную карточку получил Серченков.

Напомним, утром 4 февраля «Ротор» также провел контрольную игру. Была зафиксирована безголевая ничья с казахстанским «Мактааралом».