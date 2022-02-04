Самолеты из Волгограда в Тюмень будут летать с 7 февраля

Из Волгограда можно будет улететь в Тюмень. Фото: Екатерина СИМОХИНА

С 7 февраля 2022 года из Волгограда можно будет отправиться в Тюмень на самолете. Новое направление открывает авиакомпания Utair, сообщили в пресс-службе волгоградского аэропорта.

Полетная программа сформирована на данный момент до конца весенне-летнего периода – до 29 октября 2022 года, - рассказали в Международном аэропорту Волгограда.

Летать самолеты из Волгограда в Тюмень будут каждую неделю по понедельникам и субботам. Из Волгограда вылет запланирован на 8.20, рейс из Тюмени будет приземляться в воздушной гавани города-героя в 17.00. Перелет продлится четыре часа. Стоимость билетов – от 2720 рублей с ручной кладью, от 3620 рублей с багажом.

При этом в феврале и марте из Волгограда временно отменили авиарейсы в Белгород, Элисту и Воронеж. А с 1 апреля авиакомпания «Россия» перестанет выполнять рейсы в Москву, ее заменит «Победа».