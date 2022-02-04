В Волгограде страховщик за аферу с полисами ОСАГО на миллион рублей получил тюремный срок

Суд наказал волгоградца тюремным сроком на 1,5 года Фото: Алексей ФОКИН

Кировский районный суд Волгограда вынес приговор 30-летнему мужчине. Его признали виновным в присвоении вверенного имущества в особо крупном размере. Волгоградский предприниматель с июля 2018 по март 2019 года получил от стразовой компании более 2200 бланков полисов ОСАГО для заключения договоров с водителями. Мужчина получил от автомобилистов страховые премии на общую сумму более 1,1 миллиона рублей, рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Деньги предназначались страховой компании, но предприниматель забрал их себе. Во время расследования уголовного дела он отрицал вину. Только в завершении судебного следствия мужчина признал вину и возместил ущерб. Обвинение поддерживалось прокуратурой Кировского района. Суд наказал волгоградца лишением свободы сроком на 1,5 года в колонии общего режима. Его взяли под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.