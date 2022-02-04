Волгоградцев бесплатно научат разбираться в вопросах ЖКХ и контролировать капремонт

Волгоградцев бесплатно учат разбираться в "коммунальных" вопросах. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Одними из самых болезненных и дорогих для жителей Волгограда уже много лет остаются проблемы ЖКХ и капремонта. Многие не знают, как и куда обращаться по поводу грязного подъезда, протекающей крыши или недостаточно горячей воды, не умеют пользоваться системой ГИС ЖКХ, не знают своих прав. В 2022 году волгоградцам предлагают бесплатно выучиться на общественных жилищных инспекторов и узнать, как выстроить отношения с управляющей компанией, создать ТСЖ, проконтролировать капитальный ремонт и решить другие коммунальные проблемы. Обучение стартует в феврале.

- Приглашаем на бесплатное обучение по вопросам сферы ЖКХ заинтересованных собственников, членов и председателей советов многоквартирных домов Волгограда и области. В 2022 году открыт набор на оффлайн и онлайн обучение по программе подготовки общественных жилищных инспекторов, в том числе по капремонту, а также по программе «Информационная культура в сфере ЖКХ». Также проводятся вебинары ведущих экспертов по актуальным вопросам ЖКХ, - рассказали «КП-Волгоград» организаторы.

Начнется обучение по мере формирования групп. Программа подготовки общественных жилищных инспекторов – это интенсив, в ходе которого волгоградцы получат навыки и знания для контроля качества жилищно-коммунальных услуг и капремонта. Обучение длится 4 - 5 дней по четыре пары ежедневно. Обучение по программе «Информационная культура в сфере ЖКХ» проходит только очно в малых группах не более 12 человек, так как каждому выделяется персональный компьютер. Волгоградцев научат пользоваться информационными ресурсами в сфере ЖКХ и применять их для решения проблем.

Организует обучение по проекту «Межрегиональный институт общественных жилищных инспекторов и экспертов» при помощи Фонда президентских грантов АНО ДПО «Международной академии профессионального образования». Записаться на обучение и получить дополнительную информацию можно по телефону: 8(8442) 52-93-22.