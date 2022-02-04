90 школ в Волгоградской области остаются на карантине по ОРВИ и COVID-19

Ученики 10 школ вернулись в классы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ежедневно педагоги волгоградских школ устраивают перекличку и решают, вводить или отменять карантин в учебном заведении в связи с заболеванием и выздоровлением учеников. 4 февраля отменили дистанционку в 10 школах. К занятиям приступили ученики восьми школ Волгограда, школы №1 в Городище и ребята из Михайловки. Тем не менее, обстановка пока сложная и не позволяет всем детям вернуться к учебе в очной форме. Учиться из дома продолжают ребята из 90 школ Волгоградской области.

По информации областного комитета образования, науки и молодежной политики, 4 февраля 12 школ остаются на карантине из-за вспышки COVID-19. Частично карантин по коронавирусу введен в отдельных классах еще 147 школ, гимназий и лицеев. Еще 78 учебных заведений полностью и 114 частично не принимают учеников из-за повального заболевания ОРВИ.

Болеют и дошкольники. Два детских сада пришлось закрыть полностью, еще в 101 садике на карантин закрыты отдельные группа. Частично на дистанционку ушли и студенты 14 волгоградских колледжей.